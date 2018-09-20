〈台北都會〉2018台北市長選舉政見系列五- 姚提牙周照護 80歲保20顆牙齒

2018-09-20

〔記者周彥妤／台北報導〕高齡人口浪潮來襲，針對銀髮族群，民進黨市長參選人姚文智昨提出「康健四好禮」及「安居五政策」，包括「八○二○牙周照護計畫」，北市要率全國之先，讓八十歲長者仍保有廿顆牙齒，以及每五萬人設置一間社區日間照顧中心、每里設置一處老人關懷據點等政見，盼建構活躍老化、友善長者的環境。

端出康健四好禮 讓長者安居

姚文智昨召開銀髮政策記者會提到，北市現階段對長照銀髮仍有六大困境，一是「住宿式」長照機構不足，在全國敬陪末座；二是收容安置需求難滿足，患寡也患不均，晚來申請不到；三是校園餘裕空間以健康老人為服務對象，未考量失能者；四是六十五歲以上無牙比率，十年來從一成多增長至逾四成，對此卻缺乏長期政策目標；五是日照中心嚴重不足，北市只有十八所；六是長輩共餐只適用少數，無法吸引長者外出參與活動及社交。

姚也提出「康健四好禮」政策，包括推動牙周照護計畫，讓北市率先全國達「八○二○」（至八十歲仍保廿顆牙齒）；為促進心理健康，他認為每一里須設置一處老人關懷據點，提供餐飲、談敘、參與公共事務等服務；對於高齡者生日禮金，他主張九十歲至九十九歲發放六六六六元，百歲以上則發放八八八八元，祝福勇健長壽。

此外，就敬老卡來說，姚認為，可借助「指尖經濟」的高速列車，待配合悠遊卡升級之後，藉由點數回饋機制，再擴大免費扣抵點數使用十二行政區運動中心、所有市有公營場館；同時可就近到北市合作的愛心護眼眼鏡行享有免費配老花眼鏡。

「安居五政策」包括對於重度失能長者，北市缺乏「住宿型」長照機構，尤以信義區、大安區及中正區為烈，因此將增設每萬名重度失能長者須達兩千床；就社區整合照護服務而言，除了解除預算限制，讓有需求且資格符合者，即能獲得老人收容安置補助。