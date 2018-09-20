〈台北都會〉路邊停車以分計費 雙和10月中試辦

2018-09-20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府交通局昨天表示，目前以每半小時為計費單位的路邊停車，未來將改成以「每分鐘」計價的「自助計費」，民眾下載APP後可直接在線上繳費，規劃在中和、永和區試辦，最快十月中旬上線，視執行成效再決定是否擴大到其他行政區。

交通局推自助計費 下載APP可繳費

交通局昨天在「道路交通安全督導會報」中，報告「新北停車成長與蛻變」，指出現行路邊停車由收費員開單後，民眾再持單繳費，有可能忘了繳費被加收滯納金等費用；另外，有時只是短暫臨停五分鐘、十分鐘，但開單時仍以半小時計價，為了方便民眾繳費、並提高停車位周轉率，將推出「自助計費」，改以一分鐘為計費單位，依當地原來停車費率計算，例如原本三十分鐘收費十元的路段，未來是每分鐘○．三三元，總結的停車費小數點以無條件進位。

交通局官員指出，已完成APP系統招商，預計十月中旬在中和、永和區試辦，APP將針對新北市的收費路段進行GPS定位，方便民眾在停車路段附近查詢空位，停車後操作選擇停入的車格編號，離開時透過APP計算停車費，車主即可線上繳費，不用再擔心忘了繳費。

民眾贊同官民都不吃虧 也有人怕被盜刷

不過，民眾對這項新措施反應兩極，李先生表示贊同，以每分鐘計費更符合公平正義，實際停多久就繳多少錢，民眾跟政府「都不吃虧」；王小姐質疑：「要計算到每一分鐘這麼精準嗎？」這樣連暫停沒被開單、不需繳費的小確幸都沒了；陳小姐也說，網路盜刷猖獗，她對手機綁定信用卡沒信心，不會想要下載APP。

鄭先生認為，政府學企業開發APP，但沒有稽核性、強制性規費的公眾性服務APP，駕駛人下載使用率可能很低，將變成「殭屍APP」，「按時」計費雖然比「按次」計費更能提高周轉率，但應以卅分鐘或十分鐘為單位。