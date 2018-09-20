〈北部〉前工務處長張垂龍 接任花蓮副縣長

2018-09-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲發布最新人事令，任命前縣府工務處長張垂龍為副縣長。張垂龍是營建專業出身，十分嫺熟公共工程，在前縣長王慶豐任內入府，從機要祕書做起，一路當到建設局技正、工務處長，六年前以參議身分退休後，轉任桃園國際機場總工程師，蔡碧仲希望借重他營建管理專才，為花蓮公共建設把關。

公共建設專業 獲藍綠好評

縣府指出，五十七歲張垂龍在縣府任職將近廿年，學經歷豐富，是台灣科技大學營建管理博士，九十六年公務人員簡任升官等考試及格，民國七十四年初任公職。進入花蓮縣府工作後，在王慶豐、謝深山任內都獲重用，曾擔任過建設局技正、工務局副局長、局長、工務處處長等要職。

因在兩任國民黨縣長任內擔任要職，一般認為張垂龍色彩較親藍，但他在公共建設的專業，在藍綠都獲好評。據了解，他是由綠營人士推薦，原本蔡碧仲考量人選有二，因其專業工程背景受到蔡碧仲青睞而出線，希望能在公共建設做好品質把關。

花蓮市公所前主秘 接民政處長

蔡碧仲說，這三個月將和大家在一起，白天加上夜晚努力打拚，希望把三個月的時間當成六個月來努力，勉勵全體同仁共同為縣政努力，辦好選務工作，打造公平、公正、公開的選舉平台，並期許同仁要做有尊嚴、受人敬重的公務員，也歡迎同仁隨時到縣長室找他聊天、甚至毛遂自薦。

「即使只有一天，也要把事情做對做好！」張垂龍說，離開花蓮六年多，能再次返鄉服務，非常高興，雖然僅有短短三個月時間，但他將依法行政，辦好選務工作，並利用工程專長，加速進行震災復建工程，即使只在職一天，也要把事情做好。

蔡碧仲上任後，第一個人事命令為任命花蓮市公所前主任秘書陳志強擔任民政處長，昨再任命張垂龍任副縣長。陳志強親綠，民政處長一職在年底選務工作擔負重責大任，除了任命張垂龍，另也核派行政院東部服務中心副執行長李旭寧為簡任機要祕書，兼任縣長辦公室主任。