〈北部〉斥資1766萬翻修 宜蘭河濱公園明年1月完工

2018-09-20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所與體育署斥資一千七百餘萬元，翻修宜蘭河濱公園籃球場及足球場，並增設草地、照明設備、槌球場、極限運動設施等，市長江聰淵昨到場勘察進度。他指出，希望藉此「點亮」河濱公園，讓市民擁有夜間運動據點，帶動體育風氣發展，預計明年一月完工。

使用逾20年 場地設施多損壞

宜蘭河濱公園於一九九七年由宜蘭縣政府完成整體規劃，陸續在宜蘭河堤外，闢建運動場及自行車道，二○一六年移交宜蘭市公所維管。河濱公園設施使用已逾廿年，運動場地鋪面損壞，籃球架也腐蝕生鏽，有安全疑慮，夜間更因照明設備不足，運動環境昏暗，鮮有人至。

為了提供民眾更多運動場地，並配合宜蘭橋改建工程，市公所自籌五百三十九萬元，並向教育部體育署爭取一千二百廿七萬元，總共斥資一千七百六十六萬元移設、翻修場區籃球場、足球場；新增四千四百平方公尺草地，並有槌球場、極限運動場地等運動設施，工程於八日動工。

爭取體署經費 改善排水、照明

市公所表示，除籃球場移設改建、籃球架更新，鄰近宜興橋的足球場草坪會進行整頓，夯實整平並鋪設排水層，能有效改善場地積水，減少蚊蟲孳生。此外，河濱公園因照明不足，夜間使用率不高，易成治安死角，這次工程增設一千瓦投光燈廿四組、十五公尺高桅桿燈柱計三座。

增設極限運動場 青少年展現創意

夜間照明完成後，除有助提昇籃球場、足球場夜間使用率，河濱公園串聯的人行步道、自行車道、軟性運動設施等，也能提高使用率及安全性。增設的極限運動場地，包含雙起伏跳躍台、小型跳躍台、單桿滑軌、RAMP跳躍平台等設施，青少年朋友可在宜蘭河濱公園享受極限運動，創造更多不同玩法。

宜蘭市長江聰淵指出，法國文豪伏爾泰曾說過「生命在於運動」，工程完成後，宜蘭河濱公園可向宜蘭運動公園看齊，成為宜蘭市另一處夜間運動據點，讓市民不論老、少，均能享受運動樂趣。