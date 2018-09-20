2018-09-20

林智堅 小智號抵香山區挺陳雪慧

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅啟動「小智號」行動宣講車，昨晚由香山區議員參選人陳雪慧和民眾面對面談政策，林智堅大讚陳雪慧的「社工精神」，在任社會處長期間推動無障礙微旅行、協助無家孩子出養、拓展共餐食堂，無條件幫助有需要家庭，是擔任議員、為市民服務的最佳人選。

小智號市政宣講昨晚在香山區頂福里景觀橋下登場，殘障運動協會理事長楊清秀也和二十餘名身障朋友共同出席活動，因為過去陳雪慧擔任市府社會處長時，提出無障礙微旅行構想、身心障礙手搖自行車體驗，幫助許多身障朋友走出戶外，因此特別到現場加油打氣。

鄭朝方 打造頭前溪綠能運動光廊

〔記者廖雪茹／竹北報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天在竹北市興隆路一帶拜票，提出頭前溪打造廿四小時綠能運動光廊的藍圖；他認為，結合風力，太陽能與微型水力發電等綠能，將新竹母親之可頭前溪河岸，以自然工法，打造成兼具縣民運動與環境教育的城市之肺。

鄭朝方表示，新竹縣十三鄉鎮市運動空間普遍不足，品質不佳，他將會盤點縣內運動場所，規劃符合現代人需求的國民運動中心，發展全民體育。

徐欣瑩 發表體育政見提5大領域

〔記者廖雪茹／竹北報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩昨天發表體育政見，提出「選訓賽輔獎」五大領域，加上活絡賽事交流、完善運動場地，宣示要讓新竹縣的運動環境更好，讓專業人才有舞台，除了多名體育教練及選手出席，台北市長柯文哲的雙親柯承發、何瑞英也現身力挺。

徐欣瑩表示，要從各級學校開始，建立一校一團隊、一人一專長、協助各校成立多元運動團隊與社團，讓孩子喜歡運動、發揮專長，同時建立完善的輔導機制及獎勵績優運動人才，透過選拔、訓練、競賽、輔導、獎勵的「選訓賽輔獎」五大領域，讓運動員的投入更能發揮也更有保障。休閒運動方面，要增設各類型的體育場所及設施，擴增規律運動人口，辦理健走、路跑、自行車相關休閒活動。

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