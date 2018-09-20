〈北部〉草莓塑膠布無人回收 大湖公所傷腦筋

2018-09-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖以農立鄉，尤以草莓知名，農友栽種時，多會採用農用塑膠布，因縣府認定為一般廢棄物，過去都由大湖鄉公所協助清運廢棄塑膠布，再委由回收再製廠商處理，平均一年二百五十公噸，但今年塑料回收乏人問津，也讓公所對於塑膠布的處理傷透腦筋。縣府環保局表示，會協助公所分批入焚化廠處理。

年平均250公噸 環局允助分批焚化

大湖鄉素有「草莓王國」美譽，農糧署北區分署去年統計，全國草莓栽培面積約五百五十公頃，其中苗栗縣約占五百公頃，以大湖鄉栽培約三百七十五公頃居全國之冠，是極具地方特色之作物。

由於草莓栽培不易，農友大多會使用塑膠布鋪蓋在田間畦面，以避免果實與土壤直接接處，減少病蟲害腐蝕果實，另也具防止雜草、減少水分蒸發、避免雨水沖刷根部等功效。隨著新一季植苗，塑膠布也會換新，近來鄉內農友陸續翻土，廢棄塑膠布湧現。

大湖鄉長胡娘妹表示，因縣府農業處認定農用塑膠布為一般廢棄物，鄉公所都會協助清運這些廢棄的塑膠布，再委由回收再製廠商處理，平均一年二百五十公噸；但近一年來，塑膠類再利用乏人問津，廠商都不願再收，讓公所傷透腦筋。

環保局秘書蔡政勳表示，環保局會協助公所讓這些塑膠布進竹南焚化廠，不過因竹南焚化廠設計是以焚燒處理一般家戶垃圾為主，塑料製品焚燒會產生較高溫度，因此，會採分批入廠，以維護焚化爐設備妥善。

環局：農用塑膠布得再處理 廠商回收意願低

蔡政勳表示，塑膠製成品還是鼓勵回收，但現今國內回收再製廠數量不多，且多被檢舉，經營不易，使得塑料回收區塊尚待努力，加上回收農用塑膠布，多半沾覆泥土等雜質，廠商還得清除處理，增加成本，也降低回收意願。

鄉長盼農政單位協助研擬解決方法

胡娘妹說，農用塑膠布運用廣泛，只要是農業鄉鎮或縣市，都會面臨此問題，她也盼中央、縣市等相關農政單位共商研擬解決之道，在農業持續發展的同時，也能兼具友善環境。