〈北部〉黃木姻、吳雅芬、劉學蕙 榮獲師鐸獎

2018-09-20

〔記者陳昀／桃園報導〕師鐸獎是教育界的最高榮譽，桃園市東安國小校長黃木姻、桃園國小校長吳雅芬及文化國小教師劉學蕙三人今年獲此殊榮，教師節前夕將赴教育部受獎，副市長王明德昨也在市政會議先行表揚，感謝她們嘉惠桃園學子。

黃木姻 投身新住民教育與輔導

投身新住民教育與輔導十三年的黃木姻，為了翻轉大家對新住民的偏見，發展多元文化課程，培訓新住民家長擔任講師、分享家鄉文化，增進孩子對新住民父母的認同感，也曾參與教育部新住民政策修訂、國科會研究等，投入性別平等、反毒、食農等教育議題的教材研發，可謂不遺餘力。

黃木姻在東安國小創立「新光舞蹈團」，成員多為原住民族或新住民的孩子，邀請家長教授舞蹈，也透過各類資源讓孩子展現不同才能。

吳雅芬 將5T創客帶進百年老校

百年老校的桃園國小，在吳雅芬手中成功轉型為「5T創客智慧學校」，讓學習變得科技化、活潑化；她也帶領教師成立分享團隊，鼓勵透過互相切磋精進教學，並引進機器人課程等，師生們的科學研究成果豐碩。

劉學蕙 研發出版六種英文桌遊

劉學蕙自行研發出版六種英文桌遊與字母拼讀法教材，融入課堂教學，更自編自印補救教學手冊，讓弱勢的孩子不用補習，也能開心學好英語；不藏私的她還架設教學部落格、成立粉絲專頁及雲端群組，與其他教師分享教學經驗，提升英語教學品質。