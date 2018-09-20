〈北部〉被倒腐爛蔬果 中壢老街溪變垃圾河

2018-09-20

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區興和里、芝芭里交界的老街溪河段，近兩個月來四度被傾倒大批廢棄物，昨天一早又有民眾發現大量的腐爛蔬果、紙箱及竹籃等在河面上載浮載沉，疑是不肖攤商趁夜傾倒，導致河川臭氣薰天、蚊蟲孳生。市議員彭俊豪接獲反映後找來市府官員現勘，協調河面垃圾由水務局清理，環保局稽查大隊將會同警方追查偷倒垃圾的元凶。

興和、芝芭里 臭氣薰天

興和里長劉巫銀梅說：「這已是近兩個月來的第四次了！」痛斥現代人的道德是怎麼了？怎麼會如此壞心腸，把那麼多的垃圾往老街溪倒！她說，偷倒垃圾的人，應該都是半夜利用上游芝和橋少有人經過的時間傾倒，近兩個月來已通報清理多次，但垃圾漂流處有水潭，清除不易，萬一下大雨，塞滿河面的垃圾更會往大海漂流，造成海洋災難。不過，偷倒垃圾者似乎已食髓知味，一而再、再而三地傾倒廢棄物，真的非常可惡。

4度被偷倒 水局抓禍首

彭俊豪表示，老街溪河面出現的大量垃圾，多是腐爛蔬果、廢棄紙箱、保麗龍箱及竹簍等，由於量體極大且次數頻繁，初步判斷垃圾來源可能是不肖攤商。對照桃園地景藝術節正在完成整治的老街溪上游舉辦，老街溪下游卻是布滿垃圾，不禁讓人搖頭嘆息。

對此，水務局表示，今天就會派員清理河面垃圾，由環境清潔稽查大隊協助清運，稽查大隊也已協請警方調閱周邊監視器，追查可疑對象。另將於現場架設縮時攝影機，一旦發現行為人，將依廢棄物清理法開罰並要求清理，可處一千兩百元以上、六千元以下罰鍰。