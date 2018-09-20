〈北部〉苑裡市場攤商組自救會 促建臨時市場

2018-09-20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕逾半紀的苗栗縣苑裡鎮公有市場，十四日清晨五點多遭遇祝融之災，造成八十二攤商無法營業，生計陷入困難。受害攤商組成自救會，希望縣府、公所能儘速搭建臨時市場，讓攤商能夠維生，也呼籲消防局盡快向攤商公布火災鑑定報告。

要求盡快公布火災報告

苑裡鎮公有市場，總計有一百五十戶承租攤位，其中，木造結構攤位是從日治時代使用至今，鎮公所於一九七三年增建鋼筋混凝土部分，而十四日火警燒毀的主要是木造建物，部分鋼筋混凝土建物遭到波及，總計有八十二戶攤位被燒毀。

消防局：下月開火災鑑定審查

苗栗縣政府消防局副局長匡夢麟指出，因火災牽涉面積大，且滅火當時考量殘火再度悶燒，出動怪手將底層翻開，增添後續火災調查鑑識難度，但會先調查是「電線導致起火」，或是「火源肇災」加以研判，將待十月四日召開火災鑑定委員會審查，審查無意見後公布鑑定報告書。

杜文卿：原地原址搭臨時市場

苑裡鎮長杜文卿則表示，公所收到消防局公文許可入場，並且與攤商簽訂切結書，確認已經沒有攤商任何財物後，就會立即進場清除殘餘，將在原地原址鋪設混凝土面後，搭建臨時鋼棚架，讓攤商在此恢復營業。

自救會也提出三個位置作為設置臨時攤商區的選項，不過，其中兩處為私有地、一處為台鐵外租地，立委陳超明昨天與攤商召開會議時，表示會協助與台鐵溝通。

此外，自救會昨天也建議，苗栗縣府與苑裡鎮公所等單位應成立專案小組「苑裡市場災後應變小組」，以利與自救會協調、溝通後續相關事宜。