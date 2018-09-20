〈北部〉竹市樹林頭夜市標租 3年778.6萬

2018-09-20

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府產發處表示，位在鐵道路與東大路的樹林頭夜市，經招商兩次，採評選方式，已確定有新承租業者接手，市府已與業者完成議約程序，三年、租金約七百七十八．六萬元，業者近期內整理後重新開放，除維持原有夜市功能，市府也要求承租業者要符合衛生、安全和交通維護等功能，讓市民開心逛夜市。

近期整理後將重新開放

市府產發處表示，竹市原本的後站與樹林頭兩大夜市，因先前的承租業者違約在先，市府農曆過年後進行樹林頭夜市的後續招商作業，經上網公告，第一次採最高標，但後來廢標，此次採評選方式，有四家業者投標，已有新的承租業者得標。

攤位將從250攤規劃為300攤

產發處市場管理科表示，樹林頭夜市新的得標廠商，市府與其合約為三年，三年租金約七百七十八．六萬元，每週兩天可做夜市使用，樹林頭夜市總面積約兩千四百一十坪，現有攤位為兩百到兩百五十攤，未來攤位規劃為三百攤左右，相關攤商租金，將由新得標廠商與攤商另訂。

產發處表示，樹林頭夜市的土地原是國防部荒置土地，後改為停車場使用，由市府代管，市府活化停車場空間，五年前規劃為樹林頭夜市，現階段由市府依停車管理辦法收取停車格租金，未來新承租業者接手後，將維持每週兩天的營運時間，並由新承租業者公告新的營運時間。

產發處表示，樹林頭夜市這幾年來的營運狀況不錯，人潮不少，因此仍維持夜市使用，至於後站夜市的場地，市府已收回並恢復原本的停車場停車使用，不再做夜市使用。