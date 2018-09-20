〈北部〉公有廣告欄規費 下月起打6折

2018-09-20

〔記者陳昀／桃園報導〕為杜絕電線桿、變電箱被違規亂貼小廣告，市府市政會議昨通過「桃園市公有廣告欄收費標準修正草案」，規費從現行每張每週廿五至五十元不等，調降到十五至三十元不等，相當於原價六折，以吸引業者張貼廣告，預計十月上路，相較違規張貼廣告的二千至六千元罰款，可說是「經濟實惠」。

通過修正草案 鼓勵合法張貼

市府環境清潔稽查大隊長羅文林表示，全市設有三二四處公有廣告欄，讓民眾付費張貼，但使用率一直不高、僅約三成，不少民眾、民意代表都建議調降費用來提升使用率，因此提出修正草案，鼓勵業者「合法張貼」，別再因小失大。

羅文林指出，原本一週規費為A4每張廿五元、A3每張五十元，待修正草案通過實施後，預計十月可調降為A4每張十五元、A3每張三十元，相較於新北市的「一格」五十元，或台中、台南A4二十元、A3四十元，桃園的費率都較實惠。

環保局長沈志修說，房地產業蓬勃發展，違規小廣告因而暴增，不肖業者常趁夜間、清晨僱工張貼，且黏在變電箱、電線桿等公物上，不好清理，雖已派一百五十名人力天天巡查，仍無從遏止，且「怎麼清也清不完」。

違規張貼可罰六千 一案一罰

環保局為遏止違規小廣告，除了依電信法將廣告單上的聯絡電話停話，也修正「桃園市政府違規廣告物裁罰基準」，將違規張貼小廣告的罰鍰，從最低一千二百元，提高為二千元以上、六千元以下，且採「一案一罰」處分。

沈志修指出，今年截至目前，清潔隊已經清理一百萬張違規廣告物，其中依電信法停話四七一七件、處罰鍰者七百六十件，環保局同時推動「撕廣告換好禮」活動，今年已透過民眾協助撕除二百萬張廣告物，受理兌換送出五十萬元的禮券及市民卡儲值金，足見違規廣告數量確實可觀。