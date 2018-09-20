〈北部〉民族公園砸1900萬重建 呈現日式風格

2018-09-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區公所昨接續舉行民族公園、福元公園動工儀式。民族公園為舊公園重建，將新建櫻花步道、富士山造型溜滑梯及日式涼亭，呈現日式意象風格，工程預計明年一月底完工；福元公園採印尼峇里島式南洋風格設計，另規劃四十二個停車位、設置滯洪池，讓公園兼具防災功能，預計明年六月完工。

市長鄭文燦表示，民族公園重建工程經多方評估、協調，決定以日式意象為設計主題，將保留原有的綠色植栽，並新建櫻花步道、戲水池、野餐區、富士山意象溜滑梯及充滿禪味的日式涼亭，且涼亭內將設置更衣室，方便夏日戲水的民眾更衣，工程費約一千九百萬元。

福元公園設計採峇里島風格

而福元公園預定地原為第四公墓，已於前年底完成遷葬，經討論後決定規劃為峇里島南洋風情的公園，兼具景觀、停車及防災三大功能，規劃有步道、小涼亭、體健設施、兒童戲水區等，小涼亭設計成峇里島式建築屋頂、抿石子柱腳、原木柱子及原木長型座椅，工程費二千三百餘萬元。

鄭文燦指出，桃園老城區正在改變，桃園77藝文町文創園區開幕，桃園區農會的桃園郡米穀統制組合倉庫也將修復改建為黑盒子劇場，將可舉辦展覽及藝文演出，南門市場對面的公廿四公園已決定命名為南門公園，並設置南門停車場及聯合集會所，文昌公園也會設置地下停車場；加上翻修後的民族公園、新建的福元公園，能讓桃園區民擁有更優質的生活環境。