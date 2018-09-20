〈中部〉綠、柳川變美 周邊建物老舊大扣分

2018-09-20

〔記者張菁雅／台中報導〕綠川、柳川整治成功，吸引各縣市首長紛紛前來取經。但市議員江肇國昨指出，綠川、柳川兩旁建物老舊，影響市容觀瞻，讓遊客產生「低頭覺得很漂亮、抬頭兩邊好遺憾」的差異感受，建議市府先盤點老舊建物，再逐案輔導建物修復、拉皮或整建，並協助都更中的建物加速推動。

議員：周邊建物未跟上整治腳步

江肇國表示，柳川及綠川整治大獲民眾肯定，成為打卡亮點，也吸引各縣市首長前來參訪、觀摩，但水岸周邊的市容景觀還未跟上市府腳步，兩旁許多老舊建物會帶給遊客髒亂、落後的印象，產生「低頭覺得很漂亮、抬頭兩邊好遺憾」的落差。

涉及所有權人整合 老屋整建不易

江肇國也說，市府雖提供老屋整建補助，因涉及所有權人整合，並不容易推動，建議都發局應先盤點綠川、柳川水岸旁所有老舊建物，再評估每戶、每棟建物狀態與歷史價值，以合適的方式逐案輔導建物修復、拉皮或整建，並對都更中的建物協助加速推動。

市府將設輔導據點 協助整建維護

都發局長王俊傑表示，市府預計年底在中區成立輔導據點，持續盤點綠川、柳川周邊老舊建物，輔導更多可行性高、具開發潛力，且申請意願高的個別戶，協助推動中區建物整建維護工作。

另外，為配合台中大車站計畫，活化周邊老舊街區，市府訂定「台中市中區老舊街區活化整修補助計畫」，並編列一千萬元，透過建物本體及外部環境改善、室內裝修，三項費用合計補助最高可達一百萬元，但申請人須自籌至少總工程金額的卅％，以中區成功路的建國路至三民路段，以及綠川東街的雙十路至成功路段為第一優先示範地區。

都發局也指出，市府自二○一四年起逐年編列經費，辦理台中市都市更新整建維護，今年也編列一千萬元預算，補助屋齡達廿年以上建物都市更新案的規劃設計及施工經費，若符合條件，最高可補助總經費七十％。