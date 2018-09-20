〈中部〉刺桐受蟲害 興大打針取代噴藥見效

2018-09-20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近來部分行道樹「台灣原生種刺桐」受外來病害蟲刺桐釉小蜂危害，中興大學植物教學醫院展開搶救大作戰，以「樹幹注射法」取代傳統噴藥，短短兩個月，讓逾百株奄奄一息的病樹起死回生，重現綠意盎然。

中興大學指出，刺桐釉小蜂為近年來台灣新記錄的外來病害昆蟲，二○○三年在台灣南部發現，主要危害刺桐屬植物。害蟲產卵在嫩芽或葉片中，刺激葉肉組織產生不正常增生、肥大，受害刺桐頂端無法新生葉片進行光合作用，導致植株養分不足，先是葉片掉光，進而整株樹皮潰爛死亡。

3處百株刺桐 經治療恢復生機

中興大學植物醫院與農委會防檢局合作，選定松竹路、惠來公園與國光公園三處刺桐受害區域，進行醫治，短短兩個月已見成效，逾百株病樹重現綠意盎然。

興大植物醫院院長唐立正指出，刺桐釉小蜂產卵化蛹後，皆在刺桐組織內生長，羽化後才鑽出，以往的防治方式均採噴藥去病，但藥劑只留在樹葉表面，根本未能深入病害組織，以致防治成效有限。

興大植物醫院植物醫師採「樹幹注射法」，把治療藥物施打進入鑽孔的樹幹，隨著樹木吸收水分後的毛細現象，讓藥劑慢慢被病灶葉片吸收治療。

興大樹醫群七月著手治療包括松竹路一○三棵、惠來公園十二棵與國光公園十八棵病樹，原本枯枝奄奄一息的病樹，陸續恢復綠葉茂密的生機。