〈中部〉人均綠地輸高雄 台中挑戰全國第1

2018-09-20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中人均綠地面積已從六都之末上升至六都與全國第二，市議員張玉嬿、謝志忠十九日在議會指出，台中人均綠地面積輸給高雄，呼籲市府以綠色首都做為城市定位，人均綠地面積早日超越高雄。市府建設局則表示，未來將再增加兩百公頃綠地，有機會成為全國第一。

平均每人9.62平方公尺 全國第二

張玉嬿表示，市長林佳龍訂下每區至少新闢一座公園的目標，還強調「現在不做公園，以後要花更多錢」，因此，台中每人平均享有綠地面積從二○一五年十月的四．二七平方公尺，提升至現在九．六二平方公尺，但在六都中還輸高雄；台中人口已超越高雄，市府應以綠色首都做為城市定位，人均綠地面積也要超越高雄。

謝志忠也說，城市每位居民徒步抵達綠地所需時間，不應超過十五分鐘，建設局也要在這方面多下功夫，讓更多都市叢林的民眾步行就能呼吸好空氣。

建設局長黃玉霖指出，台中人均綠地面積原是六都之末，市長林佳龍上任至今，共新闢四十座公園，現在人均綠地面積居六都第二，也是全國第二；另外，公園規劃不僅重視量的呈現，更重要的是改造公園，市府藉由友善公園設施，讓民眾多接近綠地，已陸續推動鄰里社區公園，目前完成及執行中的有五十處公園，加上近期盤點的五十處，將有百座綠色、無障礙的共融式公園。

將再增200公頃綠地 爭全國第一

黃玉霖也說，市府另推動廿座公墓公園化，可增加一百公頃綠地，加上中央公園及近期在太平、神岡、外埔將新闢公園，合計將再增加兩百公頃綠地，人均綠地面積有機會躍居全國第一。