〈中部〉嘉市AED+CPR急救訓練 獲捐設備

2018-09-20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市消防局去年十一月起推動免費「AED（自動體外心臟電擊去顫器）與CPR（心肺復甦術）急救小學堂」教育訓練，至今逾八百位市民參訓，財團法人國川美妙教育基金會昨天捐贈十四台自動心臟電擊器訓練機（WNL），提供消防局七個外勤分隊，用於救護訓練及宣導，希望及時挽救更多生命。

捐贈典禮昨在市消防局舉行，副局長郭立昌代表受贈，回頒感謝狀給國川美妙教育基金會董事長高麗琴，曾任基金會董事長的行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志出席致意。

高麗琴表示，基金會持續致力急救教育，結合政府在國中小、里辦公處、各公共場所設置AED，嘉市已有一百四十台，嘉縣也有七十台，呼籲民眾學會使用這項「救命神器」，一起搶救更多寶貴生命。

嘉市今年以來有多名到院前心肺功能停止（OHCA）患者，因在第一時間使用AED並施予CPR，從鬼門關前救回一命，例如七月間救回一名在後站交通轉運中心突然倒地不起的五十八歲男子，上週救回崇文國小一名有心臟宿疾的學童。

消防局「AED+CPR急救小學堂」於每月第二、四週的晚上七至九點，在各分隊訓練，年滿十五歲即可參加，滿五人即開班，全程免費，報名詳洽05-2716660轉325緊急救護科。