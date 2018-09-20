〈中部〉里長做保遭刁難 衛福部公費生計畫挨批

2018-09-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕衛福部推出菁英公費生計畫，為偏鄉培育醫護人才，沒想到助民卻變擾民，有公費生好不容易找到醫生及里長當保人，卻因衛福部主辦堅持要里長提財力證明，里長沒有扣繳憑單，差點被取消公費生資格，經民代及雲林縣衛生局與衛福部溝通後，終於能安心就讀。

主辦堅要里長提財力證明

林姓學生錄取衛福部菁英公費生計畫，考上慈濟醫學院護理系，已報到上學，公費生學費可獲減免，但畢業後必須到偏鄉服務；沒想到林姓學生家長卻接到學校通知，保證人未附財力證明，資料不齊，林生恐喪失公費生資格。

林母表示，當初為找保證人，問了很多親戚、朋友甚至學校老師都碰壁，幸好有一名醫生及里長願意幫忙，醫生附上財力證明，里長因沒有薪資所得未附，她只能向縣議員王又民陳情。

王又民表示，台灣人常說「人呆才會做保」，所以要找保人非常困難，會考公費生的學生大多屬於弱勢家庭，要他們找保人，本來就很困難，還要附財力證明，根本是刁難這些弱勢者，也失去這個計畫幫助弱勢者的初衷。

王又民強調，公費生計畫應該是「助民」，但保證人制度的規範已讓善意扭曲，弱勢者沒有「關係」，就會有關係，盼中央正視問題。

衛局︰溝通後資格獲保留

雲林縣衛生局表示，經與衛福部溝通後，已獲善意回應，林姓學生已被通知錄取，類似情形的幾名公費生也會通案辦理。