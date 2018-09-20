〈中部〉任教40年「全勤」 葉修容把古文變故事

2018-09-20

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣教師節表揚大會昨在創新學院舉行，民雄國中國文老師葉修容服務滿四十年，從未請假，精神令人敬佩；南新國小教師邱稚嫻師院修數理系，因接任國樂團指導老師，反而在藝術音樂教育領域嘉惠眾多學生。

許瑞陽、侯雪卿獲嘉縣師鐸獎

嘉縣今年有蒜頭國小校長許瑞陽、興中國小主任侯雪卿獲得最高榮譽師鐸獎，縣長張花冠頒獎表揚兩位嘉義之光，並代表家長和學生向老師們道聲：「老師，您辛苦了！」

今年服務滿十、二十、三十、四十年而接受表揚的教師共一百八十二人，其中葉修容是唯一滿四十年，她教學生動有趣，把枯燥的古文變得很有故事性，讓學生「愛上」她的國文課，她自述︰「醉心教育，鍾情學生，不管他們是否愛我，我愛他們足矣，熱情堅持，漫漫四十載杏壇大道，倏忽即逝，感恩不虛此生，不負百年大業。」

邱稚嫻唸數理 掌國樂團出色

特殊優良教師有二十九人，其中邱稚嫻是菜市場豬肉攤的孩子，小時候常到市場幫忙，直到就讀新竹師院數理系才接觸樂器，但不精通，從事教職後，除擔任導師，十八年前還因緣際會接掌國樂團，初試啼聲就帶領學生在全國學生音樂比賽獲社會組絲竹室內樂決賽優等，一頭栽進，帶團迄今。

邱稚嫻表示，「菜市囝仔」更能體會父母的辛勞，也讓自己養成勤勞、認真、負責的態度，擔任教職時更專注投入並承擔更多責任，音樂雖非自己強項，但接了就要做到最好，未來將繼續盡己之力，用音樂的生命力及感動，陪伴孩子找尋屬於他們的光芒。