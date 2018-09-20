〈中部〉下水道完工 大里中興路不再淹水

2018-09-20

〔記者陳建志／大里報導〕大里區中興路一段瑞城、金城等四里，過去每逢大雨在萬壽街到祥全路間就淹水，市府水利局在立委何欣純協助下，爭取到中央補助一億多元興建全長一．四公里下水道，因包括自來水等地下管線複雜，前後挖路施工長達一年多，最後一段從仁化路到塗城路的工程本週完工通車，因順利通過八月大豪雨考驗，金城、瑞城里長都稱讚：「真的發揮排水效果！」

長達一．四公里 將水排入大里溪

市府水利局為徹底改善淹水，從瑞城一街到大里橋頭，闢設長達一．四公里的下水道，將水從大里橋頭排入大里溪，為配合埋設管涵，去年六月十九日開始，自來水等單位先進行管線遷移，去年十一月底水利局接手由塗城路往南施作到瑞城一街的下水道，並在今年農曆春節後完工，五月開始，繼續施作仁化路口到塗城路間最後一段工程，整起工程在十七日完工。

八月中多日大雨 該區域未再淹水

水利局雨水下水道工程科長陳世玉說，五月完成塗城路到瑞城一街工程時，上游管涵已與舊乾溝埤排水銜接，今年八月中接連多天降下大雷雨，最多時雨量更達八十四毫米，原本易淹水的祥全路、萬壽街和瑞城一街等區域全都通過考驗不再淹水，如今全線通水直接排入大里溪，排水將更順暢。

瑞城里長蔡昭奮就說，過去只要稍微下大一點的雨，包括成功路口、祥全路全都會淹水，但八月大雨時已全不再淹水。