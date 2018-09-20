〈中部〉坡地開發回饋金修法 台中增90億投資

2018-09-20

〔記者張菁雅／台中報導〕市府去年底積極向中央爭取修改「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，放寬回饋金繳交制度與增列免繳條件。經發局日前調查修法後影響，昨日公布調查結果，台中工業區、中科園區合計約十九家廠商進行廠房增建、改建，估計約可省下三億元回饋金成本，並增加投資金額近九十億元，展現修法後招商良好成效。

「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」在二○一三年修正後，位在山坡地的廠商若要開發，必須繳交回饋金，市府雖將回饋金比例從八％降為六％，台中工業區廠協會認為該工業區已開發近四十年，廠商在自己的廠區法定建築範圍內擴廠，卻還要繳回饋金，相當不合理。

市府去年底爭取 農委會修正放寬

廠協會不斷向市府陳請取消回饋金，去年十二月，市府協調農委會修正「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」，放寬回饋金繳交制度與增列免繳條件，讓已開發工業區及科學園區困擾已久的山坡地開發利用回饋金問題得以解套。

經發局說明，山坡地開發利用免繳回饋金要件，由原來的七款增至十六款，若廠商已依「農業發展條例」或其他法律規定繳交相當回饋性質之金錢或代金之土地面積者，將免繳交回饋金；工業區部分，中科園區及台中工業區如進行山坡地利用開發，即免繳交回饋金。

19家廠商受惠 省3億多回饋金成本

為了解修法後業者投資動向，經發局進行第一波企業投資意願調查，台中工業區、中科園區內約有十九家廠商正進行增建、改建計畫，估計這些廠商可省下總金額三億多元的回饋金成本，並帶來近九十億元投資金額。

其中，台中工業區內約有八家廠商可免繳回饋金，初估為廠商省下約九千萬元回饋金成本，中科園區內約有十一家位於山坡地的廠商受惠，總減免回饋金高達二億一千萬元。

中科：帶動各園區廠商投資意願

中科管理局表示，日本安川電機預計將成為中科園區第一家依修正後適用免繳交回饋金的廠商，相信可藉此帶動台中各產業園區廠商的投資意願，進一步提升台中市產業發展。

經發局強調，除第一波統計廠商，還有其他廠商也表示因整體投資環境持續轉好，尤其修法後投資條件更為優良，將因應企業發展進行擴廠規劃，顯示修法確實帶來極大成效，市府將持續招商，排除投資障礙，讓台中經濟投資環境愈來愈好。