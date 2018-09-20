〈中部〉布袋好美里海灘廢蚵架 28日前清除

2018-09-20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美里海灘在「八二三水災」後滿佈蚵架等廢棄物，看起來很醜，經本報獨家披露，林務局嘉義林管處昨天回應，將於二十八日前清理完畢，同時攜手教會團體加快固灘工作，讓好美里海岸線更美麗。

花費多年工夫才見復育成果的好美里海灘，每逢颱風或豪大雨後，就堆滿以廢蚵棚竹架為主的垃圾，被譏諷好美變好醜，遊客希望主管機關儘速清理。

林管處副處長李定忠說，好美里保安林外海灘廢棄物是八二三豪大雨造成，初步估計廢棄蚵架約三十噸，沒有珍貴漂流木，因新塭基督長老教會將撿拾堪用蚵棚竹架來堆砂籬，其餘廢棄蚵架由林管處開口契約廠商於二十八日前清除完成。

新塭教會牧師楊善雄表示，好美里海灘本來快要消失，經水利署第五河川局施作凸堤後，慢慢恢復面貌，後遺症是東北季風會將海砂吹越海堤覆蓋在防汛道路上，成了「砂之道」，排水溝渠也遭淤積阻塞，漁民怨聲載道。

10月14日辦固灘 邀民眾參與

楊善雄強調，教會號召友會教友不定期進行好美里固灘，就地取材撿拾蚵棚竹架堆設砂籬，待每年六月雨季再種植木麻黃，目前固灘逾一公里，陸續種下一千株木麻黃，十月十四日下午三點將辦固灘活動，歡迎各界共襄盛舉。

李定忠說，林管處固砂（造林）長度約三．八公里，面積一百七十七公頃，造林二十九萬三千株，植栽有木麻黃、白千層、繖楊、水黃皮、欖李、海茄苳及草海桐等海岸樹種。