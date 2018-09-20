〈中部〉更換斗六兩里、林內偏村水管 台水斥資5千萬

2018-09-20

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣自來水公司斥資五千萬元，為斗六梅林、湖山及林內偏村更換不鏽鋼波狀管水管，可耐壓抗震，未來如果發生地震，破管漏水的機會將大減；另台水斗六服務所「行動辦公室」也下鄉到梅林，為用戶辦理過戶、信用卡代收繳費、電子帳單申辦等業務。

不鏽鋼波狀管 耐壓抗地震

年初花蓮發生大地震，造成八、九百處水管破裂漏水，台水斗六服務所主任廖洲瑯表示，九二一大地震時，雲林也是主要災區，加上梅林及湖山里的水管已逾廿年未更換，埋設的大多是塑膠管，較沒有彈性且耐壓性較差，如遭重車輾壓或發生地震，就可能破裂、漏水，為防患未然，爭取到二千五百萬元，投入斗六市梅林及湖山里水管更換工程，約有四百戶受惠。

梅林、湖山里 趕年底前完工

廖洲瑯指出，不鏽鋼波狀管價格約一般水管的四倍，不僅耐壓，如發生地震位移時，因延展性較佳，破管的機率降低，後續的維護費用及漏水機會都減少，目前工程進度約四成，希望趕在年底前完工，另林內鄉偏村也將汰換，經費約二千五百萬元。

斗六服務所昨天前進斗六市梅林里，為用戶辦理過戶、軍眷優待、存簿或信用卡代收繳費、電子帳單申請、通訊地址變更、水電麻吉等業務，吸引不少民眾前往辦理，其中過戶是最大宗，也有不少民眾申辦代繳業務，也有民眾家中自來水系統怪怪的，台水人員立即前往診斷。民眾表示，台水直接到社區服務用戶，拖了廿五年的過戶手續終於完成，很便民。