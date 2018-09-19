〈南部〉南監裡讀大學 61歲「新生」很珍惜

2018-09-19

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕長榮大學在台南監獄開辦管理學士學位學程，創全國矯正機關先例，回響熱烈，今年邁入第二屆，報考踴躍，約一半錄取者來自外縣市，兩度犯下綁架案的黃姓收容人鐵窗苦讀，年逾六十歲，成為最高齡的「老新生」。

長榮大學強調，三年後在南監的畢業典禮，也將引進該校傳統的洗腳儀式，傳承謙卑、服務的精神，目前正申請設置碩士班，讓努力向學的收容人有機會攻讀研究所。

長大管理學程南監分班昨天舉行一○七學年度的開學典禮，典獄長郭鴻文主持，勉勵收容人多利用時間充實自己，對未來出路也有幫助。

去年錄取的卅人，八人因假釋或移監，目前大二生僅剩廿二人，其中一人出獄後，正式到長大上課；今年再招收廿二名新生，南監分班總計四十四人就讀。

長大校長李泳龍說，除了提供專業師資之外，原本每學分一千三百五十元，優惠收取八百元，大學四年，可為受刑人節省約七萬元，減輕家屬的經濟負擔。

管理學程包含必修的國文、英文，以及音樂欣賞等通識課程，還有選修的行銷與生活、保健與生活、易經與人生、電影與人生、國際咖啡師證照、日語初級等，內容涵蓋許多面向。

這屆新生中，六十一歲的黃姓收容人年紀最大，因綁架案被判處無期徒刑，原本只有國小學歷的他，在花蓮監獄正德補校完成國、高中學業，報考長大管理學程，順利錄取。

已有六名內外孫的黃姓受刑人，在監徹底悔悟，重拾書本特別珍惜，繼續之前未完成的學業，希望孩子未來都能到場參加他的畢業典禮。

最年輕的新生則是廿四歲涂姓收容人，從花蓮監獄報考，順利錄取；而大二班長葉姓收容人則感謝獄方與長大的協助。