〈南部〉洋男熱追寫情書 女警鬥智套騙招

2018-09-19

〔記者王捷／台南報導〕自稱Alen的「美國軍官」，用臉書向分局外事巡官許麗馨搭訕，得知許麗馨已婚，Alen仍積極追求一個月，許麗馨直覺Alen是詐騙，但想看Alen有什麼招，直到Alen傳一首情詩，內容大概說「愛上你就會害怕失去你」，結果許麗馨秒回說：「難道你不怕我是警察？」表明身分後，Alen翻臉嗆是不是在玩他，並將她封鎖，許麗馨成功組詐，也讓洋騙子得知台女不EZ。

四十多歲巡官許麗馨，七年前報考三等警察特考通過，擔任外事巡官分發到台南，有能力現場口譯，只要外賓場合，都能看到她的身影。

約在一個月前，許麗馨在臉書上遇到Alen獻殷勤，直覺Alen是「愛情騙子」，許麗馨原本不想理會，回應已婚，豈料Alen照三餐示愛。

在與丈夫討論後，許麗馨先加Alen的通訊軟體帳號敷衍配合，Alen為取信許麗馨PO出軍人證，但當許麗馨要求視訊時，Alen就以「在營區要保密」為由拒絕。

Alen可能看許麗馨都沒有反應，乾脆寫起詩來，內容說「如果我看到你，我怕遇見你，如果遇見你，我怕會親吻你，如果親過你，我怕愛上你，現在我愛上你卻害怕失去你」。

寫完情詩Alen終於露出馬腳，拜託許麗馨匯錢，這時許麗馨秒回問Alen，害怕這麼多，怎麼不害怕她是警察？Alen隨即翻臉並封鎖許麗馨。

許麗馨說，一個月下來沒發現洋騙子有新招，歹徒慣用手法就是引誘單身婦女陷入愛情裡，再從中騙取財物，遇到莫名搭訕時，切記求證、求助。