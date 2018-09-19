〈南部〉安平修理老舊箱涵 提報前瞻計畫

2018-09-19

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南日前因箱涵老舊而出現多處坑洞，導致車輛陷落等意外。水利局為防範「吃人路」再現，除加緊趕工現有改善工程之外，安平八處老舊箱涵改善計畫也將提報前瞻計畫，爭取經費以利加速完工。

8處亟待改善 爭取2千多萬經費

根據水利局調查，安平同平路、安北路、育平七街與八街、健康路三段二十八之一號、建平路、國平路、文平路、光州路等路段的八處箱涵，因有三、四十年的歷史且靠近海邊，長期浸泡在海水中，造成箱涵鋼筋裸露受損，因此需要重建頂版、修補側牆。不過，待修工程中長度最長達三百七十公尺，為降低交通影響，須使用透地雷達、縱走調查等方式，了解地底狀況，再對症下藥減少施工時間，只是費用將隨之上漲。為此，水利局提報前瞻計畫爭取更多設計經費，總經費共二千四百八十萬。

另外，位在中西區保安路、安南區土城社區、南區利南街、興南街和灣裡路的箱涵，同樣因靠海而受損，目前也使用前瞻計畫第一期的經費，進行重建頂版、清淤等工程。不過，由於這些工程都位於原市區，讓人質疑是否有「縣市之別」。

水利局長彭紹博澄清，這些地點均因靠海而導致箱涵受損，但原縣區如將軍、七股、北門等濱海區域多數是魚塭，比較沒有下水道系統，所以才未進行工程。

代理市長李孟諺昨日備詢時再度強調，道路坑洞與施工品質或路平專案沒關係，而是因漏水導致地基流失，才造成坑洞，往後在尚未改善完畢的路段也會限重，避免意外再度發生。