〈南部〉14區今停水32小時 影響59萬用戶

2018-09-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕自來水公司南區工程處辦理坪頂淨水場改善工程，高市左營等十四區將於今天零時至明天上午八時停水，總計停水三十二小時，影響五十九萬用戶。

水公司南區工程處為改善南部地區主要水庫營運功能，辦理坪頂淨水場改善工程，內容包含坪頂場增建十萬CMD處理設備，及增設部份廢水處理設備，提高高濁度原水的廢水處理能力，並一併辦理大崗山場管線二千二百mm內套環維修工程，降低管線漏水。

水公司表示，停水區域有鼓山、左營、彌陀、橋頭、梓官區全區，大社區全區（含大社工業區）、楠梓區全區（含楠梓加工區）、仁武區全區（含仁武工業區）、阿蓮區全區（峰南里、峰北里除外）。

另大樹區是義大世界及宿舍，鳥松區有夢裡里、大華里、鳥松里，岡山區有嘉興里、華崗里、大莊里、潭底里、嘉峰里、三和里，燕巢區有角宿里、鳳雄里、橫山里，路竹區有甲南里（環球路沿線用戶）、甲北里、下坑里、竹園里停水。

水公司指出，水壓降低區域有三民區、苓雅區、岡山區（嘉興里、華崗里、大莊里、潭底里、嘉峰里、三和里除外），總計停水三十三萬一千三百九十五戶、水壓降低二十五萬九千七百八十三戶，共影響五十九萬戶，呼籲民眾及早儲水，並配合節約用水，停水期間務必關閉抽水馬達，並慎防火警。