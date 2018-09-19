〈南部〉民政局推區政e指通 取件不用等

2018-09-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局全國首創里政、戶政ｅ指通APP，昨再推出區政ｅ指通APP，完成民政業務智慧化最後一塊拼圖，也宣告高市躍升為全國首座智慧民政城市，連總統蔡英文也肯定高雄民政是全國領頭羊，指示中央單位南下取經，持續推動未來擴及全國。

總統指示中央取經 擴及全國

民政局全國首創高市里政、戶政ｅ指通APP獲好評，其中戶政ｅ指通APP今年榮獲智慧城市創新應用獎，昨再推出高市區政ｅ指通APP，提供十九個線上申辦服務、九十五個線上預約項目，連最難辦理、等候最久的淹水、農業災害損失也能處理。

局長張乃千之前北上領獎，總統蔡英文主動詢問戶政ｅ指通APP如何達到便民服務，他向總統報告智慧民政業務推動APP是翻轉公部門效能，從申辦案件到取件概念，也節省民眾等待時間，讓蔡總統很滿意，當場指示內政部應重視高雄經驗，中央單位也南下取經，未來將持續推動擴及全國。

手機線上申辦 文件拍照、上傳

民政局長張乃千表示，過去民眾到公家機關申辦業務到取件，每人至少超過二十分鐘，現在只要手機線上申辦，將相關文件拍照、上傳，約定時間直接到區公所取件，民眾申辦業務不再等待，變得簡單又輕鬆。

張乃千指出，戶政ｅ指通APP使用破二萬人次、里政ｅ指通APP使用近三萬人次，便民服務讓民眾很有感，區政是最複雜的一塊拼圖，納入農業、兵役、社會、宗教等六大項服務，翻轉申辦轉為取件概念，是政府便利效能最大提升，更翻轉公部門的服務，達到最有效的人力分配。