〈南部〉哈瑪星貿易商大樓 修復啟用

2018-09-19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局推動興濱計畫，繼哨船頭歷史場景再現後，哈瑪星金融第一街改造計畫「貿易商大樓」修復啟用，而隔鄰的舊三和銀行修復也即將完工、接續山形屋的修繕再造，西接哈瑪星歷史街區，向東銜接鐵道文化園區、駁二藝術特區、棧二庫等，將串聯成為高雄港區再生、人文薈萃新地標。

高市副市長史哲表示，日治時期，高雄港火車站（舊打狗驛）因縱貫鐵路及高雄港運輸貿易，所有進出口物資都從高雄港上岸，金融、貿易和進出口商都在哈瑪星立基，商貿繁榮，舊三和銀行、山形屋、原高雄州警察署、高雄郵便局，整個街廓有「高雄金融第一街」美稱，是高雄重要歷史場域。

文化局採租賃營運方式保存

「貿易商大樓」在二○一四年面臨拆除危機，文化局與產權人高雄進出口商業同業公會積極溝通，商議留屋不拆、活化的可能性，經多次協商，雙方終達成共識，由文化局採租賃營運方式保存建物並加以活化，兼顧開發利用與文化保存，也創造了公私協力合作之典範。

保留原始建築樣貌 極具特色

哈瑪星貿易商大樓歷經一年多修復工程，保留了原始建築樣貌以及歲月累積留存的痕跡，像是外牆洗石子、室內磨石子地坪、鋼筋混凝土加強磚造、鋼筋混凝土樓板、木造門窗、屋頂西式木屋架構造等，都是極具特色之處。而夜間的照明也經過設計，建築經典語彙經過光源的妝點，襯托出文化溫度與懷舊韻味。

貿易商大樓修復啟用後，文化局也同步策畫金融重鎮展示，包括「璀璨身世」、「城市鈔寫」、「觀．星百年哈瑪星巨幅影像展」、「共聚基地」等，透過歷史描述、老照片、模型、影像等展示，讓更多民眾認識金融第一街的光榮歷程。