〈南部〉屏縣雙向轉診 百餘醫療院所結盟

2018-09-19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕響應衛福部分級醫療政策，屏東縣醫師公會串聯縣內醫院、社區醫療群、基層診所、衛生所以及居家護理所等百餘家醫療院所，昨天締結「大屏東醫療策略聯盟」，讓轉診更有效率，提高患者分級看病的意願。

透過平台上轉、下轉、平轉

結盟者包括屏東基督教醫院、寶建醫院、輔英醫院、枋寮醫院、部立屏東醫院、安泰醫院等十三個社區醫療群，北起高樹鄉南至恆春鎮，共一百三十多家醫療院所加入，彼此可透過健保署電子轉診平台，進行上轉、下轉、平轉的雙向轉診。

實際運作就是民眾至診所看診，診所將須進一步治療或檢查的病人上轉到醫院，醫院將病況緊急嚴重者上轉至醫學中心或平轉至同等級醫院；當患者病況穩定，便下轉回原診所或住家附近的合作基層診所，並銜接居家醫療及長照服務。

近日一位六十歲辜姓屏東市民因為胸痛至正大聯合診所就醫，經診斷可能為心肌梗塞，隨即開立轉診單轉至屏東基督教醫院急診室，屏基立即啟動心肌梗塞急救機制，六十分鐘內完成心導管手術，因為轉診減少時間延遲，降低死亡風險，病人順利出院。

另一位在屏基完成心導管手術的吳姓警官，在病情穩定後下轉至診所進行後續追蹤治療，但吳仍反映身體不適，經診所及屏基醫師共同會診後，建議改變運動方式而顯著改善。

將提供更完整醫療網絡

屏東縣醫師公會理事長鄭英傑表示，自二○一七年度即開始於屏縣分六區舉辦說明會積極媒合醫院、診所及居家護理所互相合作，將急性、亞急性醫療照護網銜接，在百餘家院所正式結盟後，將可提供更完整醫療網絡，呼籲民眾配合分級，共同珍惜醫療資源。