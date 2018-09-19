〈南部〉台南藝陣教育扎根 從幼兒園到大學

2018-09-19

〔記者劉婉君／台南報導〕保存台南的傳統藝陣文化，文化局自二○一二年開始，專案補助國中、小學進行藝陣文化傳承，去年首度向下延伸至幼兒園，今年再度與國立台南大學合作，並擴展至台南女中，希望建立一套可以從幼兒園到大學，各級學校都能銜接的藝陣教育扎根體系，培育下一代藝陣青年人才，也讓更多人欣賞、學習藝陣文化。

台南女中加入 南大設傳習輔導團

台南市擁有豐富的傳統藝陣，包括金獅陣、宋江陣、八家將、牛犁歌陣與天子門生等，可謂是台灣藝陣之鄉，文化局每年約協助十五至二十間學校或社區傳承傳統藝陣文化，迄今已第七年，以往均以國小、國中為主，如佳里子龍國小金獅陣、七股竹橋國小牛犁歌陣等；去年起加入三所幼兒園，將藝陣文化納入課程教學中，今年與南大民俗體育發展中心共同執行「藝陣教育扎根計畫」，將從今天開始，前進各級學校示範推廣，未來也希望有更多高中、大學加入。

扎根計畫分為四大主軸，包括承上傳藝、扎根薪傳、藝教無類與校園展藝。首先針對牛犁歌陣與金獅陣開設青年師資培訓班，邀請傳統藝師開班授課，廣招民眾參與，希望培育下一代的藝陣傳習人才。

文化局也與南大組成「藝陣文化傳習青年輔導團」，走入各級學校進行藝陣輔導示範，協助各校藝陣文化傳承，主要輔導內容涵蓋龍陣、獅陣、宋江陣、金獅陣、白鶴陣、牛犁歌陣等，開放各級學校申請指定指導內容。

國中小課程融入 今演講談布袋戲

文化局副局長周雅菁表示，傳統藝陣涵蓋了文化、歷史、美術、音樂與藝術等各個面向，每一個面向都可以融入課程中，因此預計徵選至少六所國小、兩所幼兒園，推動「藝陣教案實行及編修計畫」，再將相關成果的教學模組上傳，供其他學校參考，豐富藝陣文化課程教學。

另外，今天開始至明年一月，也將安排十場以上的演講、工作坊、展演活動，結合學校資源進行推廣，傳承台南市的藝陣文化。今天首場由古都木偶戲劇團團長黃冠維到台南大學演講台南的布袋戲文化，十月下旬起還有文化資源轉化應用工作坊、民俗藝陣的競技化及現代化樣貌演講、藝陣教材教案執行經驗分享及在台南女中舉辦的藝陣主題桌遊體驗會等。