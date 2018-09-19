〈南部〉輕軌靠近聯醫 捷運局︰不影響安寧

2018-09-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌第二階段美術館路線部分調整後，與高雄市立聯合醫院距離更近，地方擔心噪音會影響醫療環境安寧、電磁波會擾亂精密儀器效能，急診與大門也可能受衝擊，建議相關單位再作審慎評估。

聯醫動線調整 急診、大門 將改到北側

高市捷運局表示，經過檢測、評估輕軌不會影響醫院安寧，電磁波也不會干擾儀器效能，對於靠近輕軌的急診與醫院大門出入動線，經與院方討論後，初步決定將轉變面向，本來急診跟大門入口都在南側，以後會改到北邊。

捷運局進一步指出，一旦輕軌通車、醫院大門動線調整，可讓人車適度分流，部分乘客使用輕軌到聯醫南側，自行開車與救護車動線則規劃在北側，安全性與整體效益會比現階段好。

輕軌二階從哈瑪星往北延伸，陸續進入鹽埕、鼓山、美術館等社區，先前在美術館路段引起爭議，地方抱怨原設定輕軌在馬路中央，因為不能穿越，會影響周遭交通動線，市府參考基層想法後，決定將路線往北移、靠路邊設計，避免破壞雙向道路的暢通性。

高市議員黃淑美昨在交通部門質詢指出，輕軌本來在馬路中間，往北調整後與美術館、中華藝校、市立聯合醫院距離更近，她特別擔心輕軌會影響聯醫的環境，包括噪音、電磁波、急診動線等，要求相關單位審慎評估。

捷運局︰經測試電磁波不會干擾儀器

捷運局說明，先前已經過測試，列車聲音不會影響聯醫內部環境，電磁波也不會干擾精密儀器使用，急診出入動線經與醫院討論後，初步確認會連同大門一併調整到北側。

捷運局與醫院估算，原本在南側的大門與急診改到北側，約需八千萬元經費，連同北側與西側停車空間一起改造，可讓聯醫的外在環境更有品質、更安全。