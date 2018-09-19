〈南部〉台東原鄉自來水普及率 議員：低於5成

2018-09-19

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣幅員廣大，部分偏鄉因為自來水延管工程經費龐大，民眾無力負擔，縣議員章正輝昨天要求縣府幫部落想想辦法。他指出，有的部落只有簡易自來水系統，但無法達到自來水飲用標準，每年也要花費大筆經費及人力維護，財政及經濟發展處長盧協昌表示，民眾只要有意願申辦，縣府會彙整後到現場會勘，經評比後列入逐步施作範圍。

縣府：持續向花東基金爭取經費

章正輝說，縣府要把台東打造成幸福城市，但基礎的自來水設備卻不完善，原鄉普及率可能不到五成，盧協昌說明，目前的確仍有四十五個部落仍使用簡易自來水，每年做兩次水質檢驗，有卅五處水質大腸桿菌超標等因素而不合格，將持續向花東永續發展基金爭取台東自來水提升計畫。

台水：補助偏遠地區申裝自來水

台灣自來水公司第十區管理處長李慶興表示，持續提升台東縣自來水普及率，今年爭取到水利署補助九千七百六十八萬五千元、辦理廿件偏遠地區無自來水延管工程，延長管線九﹒五公里，共有三百四十五戶受益，台東縣目前的自來水普及率已達八十一﹒七％。

他說明，政府補助偏遠地區民眾申裝自來水外線工程費用，優先全額補助低收入戶及中低收入戶工程費；其次，自來水普及率低於七十％的村里用戶，補助廿公尺以內的外線工程費用，超出廿公尺補助超出長度費用三分之二；至於其他符合申請規定的家戶補助工程費的三分之二，補助期限至十一月底。