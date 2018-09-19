〈台北都會〉5萬戶公宅破功 柯：會再下修

2018-09-19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲選前喊出八年五萬戶公宅目標，上任後卻不斷下修；柯文哲昨出席六張犁公宅開工典禮，致詞時坦言，市府當時一開始設定的目標是四年兩萬戶，不過目前正在對這個政策做修正，市府接下來需思考，如何將台北市空屋逼進租屋市場，達到五萬戶目標。事後，都發局長林洲民受訪也坦言，柯第二任的四年三萬戶還在盤點中，是有可能下修的。

柯文哲昨表示「公宅數字將會下修」，並指在學術上只租不賣的公宅要達該縣市的五％以上，才會開始對市場價格產生破壞，因此在還沒達到五萬戶前，仍要蓋公宅。目前北市超過一年的空屋有三萬六千戶，而超過半年的空屋約有五萬六千戶，下一階段需思考如何將台北市空屋逼進租屋市場，達到五萬戶目標。

另外，柯文哲今年初和總統蔡英文視察松山區健康公宅時，曾表示「蔡總統八年廿萬戶公宅政見，與市政府的公宅計畫『完全一致』」；未料，柯昨卻改口「中央在講要蓋廿一萬戶公宅，在實務上的思考有點怪怪的」，並稱若要蓋廿萬戶公宅，可是明明全台有六十一萬戶空屋，這政策還是需要修改。

六張犁公宅預算約卅一億元，預計二○二一年前竣工，北市府規劃興建三棟，地下三層，地上分別為十九、廿一、廿二層的建築物，總戶數為七○九戶；其中，一房型為五二一戶、二房型一五○戶、三房型卅八戶。