〈台北都會〉北農董事長 傳市府規劃彭振聲接任

2018-09-19

〔記者沈佩瑤、吳欣恬、鍾泓良、楊心慧、郭安家／台北報導〕台北市副市長陳景峻上週突開記者會宣布辭去北農董事長一職，表明只會做到九月底，今下午北農將召開董事會。台北市長柯文哲前天至農委會與主委林聰賢會面，林聰賢表示，會支持台北市提出的繼任人選。據了解，柯市府目前傾向由台北市工務局長彭振聲接任，不過彭昨否認接獲正式討論，並透露，頂多在柯本屆任期剩下的兩個月幫忙撐一下，選後會有另外的生涯規劃。

彭否認 頂多剩2個月幫忙撐一下

北農今將召開董事會，據了解，柯文哲上月悄悄讓出兩席市府北農董事，由北農員工丁建卿、蔬菜公會理事洪錫忠出任，似乎是想廣結善緣。未料，他卻不讓兩名新任董事出席今日董事會，知情人士表示，市場處已收走兩名新任董事的委託書，將另派兩名代表參加董事會，柯擔心會有跑票情形，因此董事會可能會有重大討論。

林聰賢：符合的專業人選都支持

對於外傳將由彭振聲接任，林聰賢昨沒有正面回應，僅表示，只要是專業，符合台北市政府市場改建政策與北農營運的人選，農委會都會具體支持；至於總經理吳音寧是否會留任？林聰賢說，「這題沒在討論範圍內」。林強調，彼此有交換意見，農委會會支持北市所提出的人選，董事長與總經理共聘的共識都在，未來董事長朝專業人士考量。

陳景峻今將請辭 月底前提辭呈

陳景峻今將請辭董事長，並於月底前提出正式書面辭呈，辭職時間則以書面為主。對於今天董事會是否一併指派代理董事長，北農高層表示，照程序應該不會，但會在九月底前另外安排臨時常董會，屆時將討論代理董事長或董事長人選。