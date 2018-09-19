〈台北都會〉交八廣場編28.5億補償費 北市議會擱置22億

2018-09-19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲二○一六年過年期間拆除忠孝橋引道，隔年八月開闢北門廣場，兩年時間花費七億元完成「西區門戶計畫第一步」，成為柯的亮點政績；但後續還有高額補償費未支付，包括市府提前拆除國光西站，開闢成「交六廣場」，國光客運求償三億，雙方仍在訴訟階段。台北市議會工務委員會昨審議預算時，發現「交八廣場」預算竟編列近卅億元的土地補償費，直批太荒謬，決定先擱置廿二億元，一旦預算通過，西區門戶計畫總經費將高達四十億元。

西區門戶計畫最後拼圖 議員質疑必要性

交八廣場位於北平西路、忠孝西路一段，過去為台鐵局警察局及承租台鐵局土地的私有民宅，目前地上物皆已拆除，房屋補償費去年已花費約二．六億元。台北市副市長林欽榮今年八月督導民宅拆除時，稱該處為「西區門戶計畫最後一塊拼圖」，更預告交八廣場將會是明年台北燈節的舉辦地點。

為此，工務局合計編列約廿八．五億元連續性預算向台鐵局購地，明年度將先編列七．八五億元；但民進黨議員周柏雅指出，交八廣場編列大量擴建工程，「到底要擴建到哪個地方去？」質疑工程必要性。國民黨議員王欣儀也說，市府都是先匡列預算，根本是綁架議會，認為預算「頭過身就過」。

若預算通過 總經費將高達40億

周柏雅原主張將東側、北側土地補償費刪至一千元，保留預算科目，但後來經討論，決定先暫時擱置土地補償費廿二億元。對此，工務局長彭振聲解釋，台北車站已六鐵共構，屬於台北市的國門，應該要把國家、北市門面做完善。

柯文哲上任隨即宣布推動西區門戶計畫，欲解放被忠孝橋引道箝制的國定古蹟「承恩門」北門，也要把台北車站打造成台北國門。北市府二○一六年以六天時間拆除引道，工程費高達近三億；二○一七年八月開闢「北門廣場」，工程費約一．二億元，遷移三井倉庫花費六千多萬元，兩年完成西區門戶計畫第一步。

國光求償3億訴訟中 雙子星案停擺4年

然而，市府解放北門後卻一波三折。首先，二○一六年為配合忠孝西路路型改道，爆發歷史建築三井倉庫遷移、文笙書局拆遷等爭議；同年市府為了拆除國光客運西站，開闢交六廣場，決定與國光客運提前解約，卻不願提供相對應拆遷補償金，國光客運因此怒告市府，雙方至今仍在訴訟階段。

另外，郝市府任內規劃的台北雙子星ＢＯＴ案，因爆發「太極雙星弊案」停擺，柯上任後也進度緩慢；近期甫經柯市府廉政委員會、重新調整標案，今年三月卅一日重新上網公告徵求投資人，預計今年十月一日截標。