〈台北都會〉長照專業服務 新北加碼補助

2018-09-19

〔記者賴筱桐／新北報導〕中央推動長照2.0政策，新北市截至目前有一萬四千人次接受服務，為減輕家屬經濟負擔，市府加碼補助，專業服務的民眾部分負擔從每三次（每組合）七二○元降為四五○元，另補助十三個偏遠行政區每趟次兩百元交通費，即日起實施。

9類服務 助個案改善現況

衛生局長林奇宏指出，長照2.0分成兩部分，一是專業服務，包括物理治療、語言治療等九類；二是居家生活照顧，包括洗澡、餵食等。個案依照失能等級，由中央補助每月一萬元至三萬六千元不等費用，民眾可自行選擇用途。據統計，目前新北市民使用專業服務的比率僅三％，其餘九十七％仰賴生活照顧，市府希望專業服務比率能提升至三十％，協助個案維持或改善現況，甚至恢復獨立自主能力。

林奇宏分析，長照2.0今年一月起實施支付新制，雖提高服務給付金額，民眾部分負擔從三十％降低至十六％，但新北市民使用專業服務人數仍不如預期，因此，新北市加碼補助，民眾部分負擔從十六％降到十％，並補貼偏遠地區使用專業服務的交通費用，鼓勵民眾把握黃金復健期。

若月使用6次 最高省540元

舉例而言，長照2.0的專業「復能」服務有九大類，包括物理治療、職能治療、護理師、語言治療、呼吸治療、藥師、營養師、社工師與心理師，每月使用三至六次，若以最低的三次計算，原本民眾部分負擔為七二○元，市府補貼後降為四五○元，減少二七○元支出，若一個月使用六次，最高可節省五四○元。

13偏區交通費 每趟次補助200元

此外，新北市萬里、平溪、雙溪、貢寮、金山、石門、坪林、深坑、烏來、三芝、瑞芳、八里及石碇等十三個偏遠行政區，民眾接受專業服務，每趟次可補助兩百元交通費。

林奇宏說明，預估加碼補助須增列兩百五十萬元預算，由市府長照預算支應，預計至今年底，可擴大服務七千五百人次。