〈台北都會〉北市民俗團澳洲訪演 議員：變馬戲團

2018-09-19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕由國中、小學生組成的台北市青少年民俗訪問團，上月甫從澳洲訪演回台，隨行出訪的北市議員陳孋輝昨踢爆，民俗訪問團安排行程緊湊，為了彩排與演出，學生睡眠時間不足，用餐時間與菜色供應不當，一餐吞六碗白飯卻沒配菜可吃，且服裝材質不佳，還得學童自行縫補，批評訪問團變成馬戲團，教育局不重視學生權益。不僅如此，我國駐雪梨辦事處還發函外交部、副本給北市府，稱訪問團演出不具吸引力。

市府：安排會再強化 控制場次

對此，北市教育局體衛科長黃國忠說，餐食與行程安排會再進一步強化，檢討供應餐點，並坦言服裝採購的品質確實要改善，由於演出行程與地點，透過外交部與僑委會協助，並與教育部體育署討論，未來會控制場次，避免學生太辛苦。至於我國外館發函的內容，黃說，在地僑胞與學校對演出反應都很正面，應是有不同的見解。

台北市民俗訪問團海外出演超過卅年，是全國唯一到國外演出的民俗訪問團，由教育局徵選扯鈴、跳繩、踢毽三項表演的學生，教育局今年編列八六○萬元，到澳洲墨爾本、雪梨、坎培拉、布里斯本及黃金海岸等五個城市訪演。北市議會教育委員會昨審查北市教育局明年度預算，陳孋輝說明出訪狀況。

陳孋輝指出，訪問團出訪十四天、演出七場，但學生睡眠完全不夠，早上六點起床吃完早餐就彩排，下午趕著演出，有時根本沒吃或吃當地學校提供的三明治，或者五菜一湯，但正在發育的孩子吃不飽，吞了六碗白飯，卻沒有菜。服裝也錯誤一堆，孩子穿大人的褲子，只能拿繩子綁緊。

議員：吃不飽、睡不夠 服裝錯誤

她還說，學生因為休息時間不足，一上車就睡著，甚至在搭飛機回來當天還要演出，這場演出原本沒安排，是外交部臨時要求加場，「我們是馬戲團嗎？馬戲團也不能這樣，孩子是什麼工具嗎？只是純粹去參訪交流」。

駐雪梨辦事處批 對僑胞不具吸引力

接著陳孋輝拿出一份駐雪梨辦事處的公文，批評訪問團對僑胞已不具吸引力，「建議策劃單位允宜審時度勢，調整訪演宗旨或方式，以達讓我青少年展現活力、拓展國際視野目的」，根本是洗臉訪問團。

議會要求教育局專案報告 預算暫擱

在場北市議員聽聞後備感訝異，直言兒童權益不能如此剝奪，最後教育委員會召集人、議員陳重文裁示，要求教育局至少要把過去三年的資料準備好再開一次專案報告，下個年度明道國小承辦的八百萬餘元預算先暫擱。