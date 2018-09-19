〈台北都會〉北市教局明年未編裝冷氣預算 議員痛批政策大亂

2018-09-19

〔記者蔡亞樺、周彥妤／台北報導〕台北市教育局發文教育部，將冷氣機列為校園「基本設備」，卻不打算編預算全面裝設，引發家長不滿，爭議至今未歇。台北市議會教育委員會昨審查北市各國小明年度預算，北市議員許淑華指出，已裝設冷氣的學校家長不願付冷氣維護費，要求以學校預算支應，排擠到原本的學校預算，讓校長相當為難，大罵教育局沒有具體政策方案，引發學校大亂。

教育局長：專家評估報告下月出來

對此，教育局長曾燦金強調使用者付費，但他知道裝冷氣各界殷切期盼，須在節能減碳與綠色效能的架構，並經過公共論述，目前已委託專家到校園進行評估，研究報告十月就會出來，學校是否全面裝設冷氣要花兩個月討論決定。

學校是否裝冷氣 教局：再討論兩個月

柯市府明年未編預算裝冷氣，根據教育局統計，北市一四○所公立小學，裝設冷氣比率僅五十五％，國中達九十九％，高中職已全面裝設。許淑華接獲多位校長反映，教育局沒編裝冷氣預算，已經裝冷氣的維護費原是家長支付，家長不願意付，推說教育局會編預算，要求學校挪出一部分預算處理維護費，讓校長相當為難。

已裝冷氣學校家長不願付維護費 校方為難

市議員李慶鋒則說，募款裝冷氣有的學校順利，有的學校比較辛苦，對學生不公平，教育變成階級制度，因家長經濟不同以致學生有不同學習環境，不管市長要不要連任都要面對。

許淑華不滿說，「莫名其妙，還是你（指曾燦金）丟出來的、都是你們引起的」，曾燦金回說「沒有啦！是各界關心」。許說，維護費要家長付，卻變成教育局編預算，「你都坐在辦公室吹冷氣，讓校長面對家長」。

教育局科長鍾德馨說，學校有裝冷氣，家長每學期支付四百元，費用包含電費跟維護汰換，這是使用者付費。教育局表示，明年編列二億多元，針對學校電源改善、智慧電網、監控系統等工程，為教室降溫才是長遠之計，裝冷氣是最後手段。