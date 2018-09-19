〈台北都會〉關渡大橋耐震補強 月底5度招標

2018-09-19

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水、八里重要聯外橋梁關渡大橋，耐震力不足、鋼筋出現鏽蝕情形，公路總局去年開始招標耐震補強，至今預算追加了一倍，仍乏人問津，前後四次流標；公路總局表示，將於九月底第五度招標，廣邀優秀廠商投標。

公路總局第一區養護工程處中和工務段長游旻達表示，將於九月底再度招標，若順利標出，最快年底動工、二○二○年底完工。

施工複雜度高 不受廠商青睞

近來淡水重大工程頻頻流標，淡江大橋主橋段歷經七次流標，第八次才有廠商投標，而關渡大橋耐震補強工程，歷經一年都還未標出，令淡水民眾感到不解。游旻達表示，由於關渡大橋補強工程位於河海交界處，施工複雜度高，且有潮汐、紅樹林保育區等問題，較不受廠商青睞。

每兩年重點維修 安全無虞

對於用路人憂心關渡大橋遲遲未修，恐影響行車安全，游旻達表示，關渡大橋自一九八三年完工通車至今，「每兩年定期進行重點維修補強，安全無虞」，為延長橋梁使用年限，並使防震係數符合新的規範，才規劃耐震補強工程提高用路人行車安全。萬一依然流標，會檢討預算，並且修正部分內容，提高廠商投標意願。

公路總局去年九月起辦理關渡大橋整修招標，工程一再流標，預算從一．二億元追加到二．四五億元，日前第四次開標，公路總局評估廠商經驗不足，無法勝任此鉅額標案，因此廢標。