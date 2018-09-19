〈北部〉《花蓮縣鄉鎮市長選舉─萬榮鄉選情分析》南區主席戰北區村長 中間選票成關鍵

2018-09-19

記者王峻祺／專題報導

花蓮縣萬榮鄉近年「狀況頻傳」，鄉內派系林立，三年內換了五位鄉長，被外界笑稱「鄉長用很兇」，現任代理鄉長林新銀一年多來努力化解派系問題，深受鄉民肯定，但並未投入下屆選戰，將由住在南區紅葉村的鄉代會主席古明光，對決北區西林村長陳添煌，不但是地理位置上的南北對峙，也是主席與村長之戰。

歷任萬榮鄉長均住在北區，在萬榮自治史上，包括紅葉、馬遠村的南區，還未出現過鄉長，現任鄉代主席古明光此次出戰，身負南區選出鄉長的責任，包袱雖然沉重，但受到部落耆老支持，信心倍增。

以士官長退伍的古明光，在族人眼中姿態低，親和力足，加上口才佳，一路從鄉代做起，上屆獲選副主席，這屆被推選為主席，二年前鄉長補選雖失利，但已得到多位鄉代、村長認同，今年將以破釜沉舟之心，爭取鄉長寶座。

警界退伍的陳添煌，長期默默為民服務，三年前投入村長選舉時獲支持當選西林村長，在施政上中規中矩，並任部落會議主席，二年前決心參選鄉長後，勤走基層，獲得許多村長及耆老力挺，被視為是「鄉長黑馬人選。」

地方人士分析，這場鄉長之爭，二人的人脈高度重疊，將呈現拉鋸戰，不但是南、北對峙，也是軍警之戰，更是主席與村長的對決，但古明光在南區部落擁有優勢，陳添煌則在北區些微領先，勝負關鍵就在中間選票，誰犯的錯少誰就有希望出線。