〈北部〉苗市功維敘隧道迎賓 彩色貨櫃旅服中心啟用

2018-09-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市「功維敘隧道」為知名景點，今年截至八月底，共計五千六百多輛遊覽車團客造訪，平均每月約七百輛。苗栗市公所編列六百萬設置旅遊服務中心，昨天揭牌啟用，色彩鮮豔的貨櫃屋造型，為景區增添繽紛活力，也將提供遊客諮詢服務及遊覽車司機休息場所，提升遊憩服務品質。

每月700輛遊覽車造訪

苗栗市長邱炳坤表示， 「功維敘隧道」為苗栗市的觀光發展帶來新契機，公所盼藉著新建旅遊服務中心，結合旅遊服務、食農教育、推廣在地特色，發展苗栗市觀光旅遊產業。

周邊規劃貨櫃屋市集

市公所工務課長郭政鑫指出，遊客服務中心採貨櫃屋造型，色彩鮮艷吸睛，未來周邊將規劃貨櫃屋市集，展售特色農特產、伴手禮及文創商品。

「功維敘隧道」有百年歷史，全長四百六十公尺，隧道北口有造型典雅優美的紅磚砌拱，有如一座城堡，一九九八年因山線雙軌工程通車而停駛；隧道經市公所整修及苗栗縣政府水利處在隧道內設置七彩霓虹燈，燈光照射在清幽的隧道壁面，宛若置身神秘仙境，吸引遊客造訪。

近年來苗栗市公所逐步擴充景區亮點，先向鐵路局購置一台報廢的R46柴電機車頭及一節客車廂，做為鐵路意象裝置藝術，並爭取經費仿功維敘隧道工法新建「尚禹橋」紅磚拱橋，增設廁所、停車場、桐花休憩廣場等。

日前公所再完成北口景觀無障礙步道，制高點可以拍火車和苗栗市夜景，還聘請3D彩繪專家在功維敘隧道北口駁坎，彩繪一幅長廿一公尺、高近五公尺的大型3D立體彩繪「火車出隧道」，使得功維敘隧道人氣不墜。