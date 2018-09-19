〈北部〉《桃園》童遭車撞死 鑑定駕駛無肇責

2018-09-19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕就讀桃園區一所國小四年級的吳姓男童，去年十一月廿四日放學後獨自前往安親班，卻在過馬路時遭小貨車輾斃，陳姓駕駛被依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方函請桃園市政府車輛行車事故鑑定會鑑定，鑑定意見日前出爐，認為駕駛無肇責。

當時協助處理的同安里長林峻宇說，「鑑定意見讓家屬失望、痛心，如傷口上撒鹽般的痛！」家屬無法接受，已委託律師向檢察官申請鑑定覆議。

鑑定意見 童驟然穿越道路

車輛行車事故鑑定會的報告，參酌駕駛、男童爸爸、目擊者及現場繪測圖、監視器影像，也會同警方前往事故現場勘查，最後提出的鑑定意見認為，「肇事原因為男童在道路上奔跑，且未注意左右來車，驟然穿越道路，小貨車駕駛無肇事因素」。

里長：疑駕駛未減速肇事

林峻宇表示，事故現場馬路緊鄰學校，交通法規規定行經學校應減速慢行、當心兒童，但從監視器發現駕駛並未減速，也未注意前方動態，無肇責的認定令人無法信服。

檢方：有疑義 可申請覆議

檢方指出，有必要送請鑑定的事故，都會送專業單位協助，但鑑定意見是作為檢方偵辦的參考，並非偵查結果，當事人或家屬如有疑義，可申請覆議。

男童父母不希望悲劇重演，事後將男童喪葬費結餘款捐出，購買「禮讓小旗」發放給學童；教育局表示，針對校園周邊的交通安全，每年定期訪視四十到五十校並提出改善方案，每六年可完成一輪全市學校訪視，另辦理師長、導護志工交通安全維護研習，並將安全守則落實在學生生活中。