〈北部〉《桃園》184巷弄長照站 明年再拚30站

2018-09-19

〔記者李容萍／桃園報導〕市府社會局落實中央在地老化照顧的政策，建構多元而連續的長照服務，今年初起配合衛生福利部廣設巷弄長照站，推廣預防與延緩失能失智服務，並就近照顧社區體弱老人及失能、失智症者，已經達成一八四處Ｃ級巷弄長照站開站目標，明年將再擴點卅站，希望像便利商店一樣，讓長輩獲得在地、即時、便利的社區照顧。民眾如有相關需要，可電洽免付費長照專線：1966。

擔任關懷據點執行長的桃園區龍鳳里里長黃進仕表示，關懷據點與Ｃ級巷弄長照站最大的差別是，前者照顧健康的老人，後者增加身心稍有狀況的亞健康（即一般人覺得處於一種既沒有確切病症，但也稱不上是完全健康身體這類型）老人。關懷據點可由志工執行關懷訪視、電話問安、健康促進及餐飲服務的照顧工作，但是巷弄長照站必須由擁有證照的照服員執行。

吳振芳：健康促進課 長輩更勇健

龍岡社區巷弄長照站從今年初開站以來，在理事長吳振芳用心經營下，硬體設備媲美五星級健身中心，長輩們在燈光美、氣氛佳的空間內可以非常舒適的躺在按摩椅上休息。各項健康促進課程更受到長輩肯定，尤其八極拳的肌力訓練，才短短幾個月的時間，就讓一位坐輪椅的爺爺，能擺脫輪椅自己走來據點活動，落實了「在地老化、在地安養」的長照目標。

初級預防 失能、失智者可混班上

社會局老人福利科長趙樹堂表示，人口老化是社會趨勢，也是政府面臨的重大挑戰，成立Ｃ級巷弄站，目的就是要讓服務範圍擴大，將衰弱老人納入，往前端優化初級預防功能。

趙樹堂說，除了一般健康促進活動，今年也修正原本失能、失智者不能混班的限制，與健康促進活動不同的是，預防及延緩失能失智方案是非單次活動，而是以「專業」（講師與方案需經政府審定）、「一系列」的連續活動（為期三個月活動），讓長照服務能向前延伸，成為健康、亞健康長者的預防性措施，也讓長輩有個活動、交友的好去處。