〈北部〉拍賣均價腰斬 三星蔥農醞釀抗爭

2018-09-19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭三星蔥拍賣價格不如預期，蔥農高喊血本無歸，三星鄉長黃錫墉質疑農委會打壓蔥價，醞釀抗爭。三星地區農會認為，在自由市場機制下，市場供需是左右蔥價的關鍵，縣府農業處也允諾把蔥農的意見向農委會反映。

端午後價跌 蔥農集結表達不滿

三星蔥栽種面積約一百八十公頃，一年兩收，七十％產量交給三星地區農會共同運銷，運往台北農產運銷公司拍賣，今年端午節過後拍賣價格直直落，蔥農抱怨入不敷出，昨天集結表達不滿，黃錫墉、鄉代曾茂照等人到場聲援。

黃錫墉說，蔥農向他陳情說，前陣子颱風季，農委會為平抑菜價，啟動蔥價凍漲，造成三星蔥拍賣價一蹶不振，鄉公所農業課人員上網查詢，下載台北農產運銷公司八月二十一日到本月十六日交易行情，這段期間，三星蔥每公斤拍賣均價最低五十三元，最高一百元，整體而言不到七十元。

農會稱量多價跌 農業處將向上反映

以本月十六日為例，每公斤拍賣均價六十六元，二○一五年同期一百二十九元，二○一六年七十七元，去年一百四十八元，創下四年來低點，許多蔥農歸咎於農委會打壓蔥價，不排除北上抗議。

三星鄉公所統計，三星蔥每公斤拍賣均價，至少要五十元才能損益平衡，今年因高溫少雨，栽種不易，經營成本激增，蔥農張朋義估算，每公斤拍賣均價如果未達九十元就不敷成本，目前的拍賣價格讓他們虧很大。

三星地區農會回應，台北農產運銷公司拍賣的青蔥，主要產自中南部，因貨源穩定，拍賣價格不高，前陣子「山竹」颱風帶來預期心理，全國各地產區大舉採收出貨，導致拍賣市場量多價跌，儘管如此，三星蔥價格依然排名第一位。

縣府農業處長陳文進說，縣府會把蔥農心聲轉達給農委會，並關注三星蔥拍賣價格起伏，視實際狀況作適當處置。