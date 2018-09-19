〈北部〉傅崐萁控政治迫害 青年餵吃「乖乖」促反省

2018-09-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁被判刑定讞，廿五日將入獄服刑，昨在豐濱鄉舉行巡迴十三鄉鎮市「感恩鄉親惜別茶會」最後一場，原本要為立委妻徐榛蔚固票，受到前晚光復場有青年演出「送王上路，花蓮無需你光復」行動劇影響，夫妻二人並未出席活動，改由國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏等人代表到場致意。

入獄前辦13場茶會 光復場遇踢館

傅崐萁趕在入獄前，自十六日起連續三天舉辦十三場「感恩鄉親惜別茶會」，有意將徐託付鄉親，但在十七日光復鄉惜別茶會會場外，近卅名花蓮青年，手拿「乖乖」演出行動劇，高喊「違法炒股是事實」，呼籲傅崐萁要好好入監反省「別再帶風向了」！震驚民風淳樸的光復鄉下。

花蓮有難青年來救行動小組發言人、東華大學族群關係與文化學系博士生陳慶元表示，前縣長傅崐萁經最高法院認證違反證券交易法判刑，確認判刑後立即辦理告別茶會，內容將違法事實扭曲為政治迫害；此次行動訴求是為了澄清一個事實，前縣長入獄是因「經濟犯罪」，而不是他口中的「政治打壓」。

炒股是經濟犯罪 非傅稱政治打壓

他說，前縣長近來在花蓮舉辦十三場活動，企圖帶風向，因此才會透過「臉書」號召關心此議題的花蓮縣民，聚集於光復茶會會場旁光豐農會門口，進行「送王上路，花蓮無需你光復」行動，重申傅崐萁違法炒股的事實。

陳慶元說，參與青年都帶著零食「乖乖」前來，並以口號「違法炒股是事實，萁萁說謊不乖乖」搭配行動劇餵萁萁吃乖乖，呼籲傅崐萁面對違法事實、回頭是岸，可以在獄中好好反省。

由於傅崐萁光復場惜別會舉辦時間為晚上七時，青年快閃活動地點就選在茶會旁，讓警方不敢大意，擔心雙方引發衝突，趕緊加派警力到場維安，所幸「溫馨訴求」約持續一小時後和平落幕。

傅缺席豐濱場 縣黨部主委代打

鄒永宏說，幸好警方出動警力到場維持秩序，及時防止有心人士刻意造成的不必要衝突，最後一場豐濱鄉惜別會，根據情資顯示，恐有特定團體將對徐榛蔚不利，考量人身安全等因素，改由黨部人員及豐濱鄉長劉靜芳、代表會主席邱福順及多位鄉民代表、村長到場，代表傅崐萁及徐榛蔚向鄉親表達謝意。