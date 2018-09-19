〈北部〉南庄「烏蛇嘴」事故多 改設紅綠燈

2018-09-19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉通往市區的Y字型交叉路口設有閃燈號誌，常發生左轉車與直行車相撞，去年甚至發生死亡車禍，今年至今傳出近十起事故，地方痛心「到底要死多少人？」要求改為定時紅綠燈，頭份警分局評估後維持原狀意見，但苗栗縣政府尊重地方民意，將在該路口設置紅綠燈，盼降低事故發生。

今年至今已傳近十起車禍

南庄鄉民稱為「烏蛇嘴」的叉路口，為通往南庄市區的主要幹道，一邊為新闢外環道一二四縣道，另一側為舊道路中正路，但過去常發生從一二四縣道駛出的車輛與左轉進入中正路的車輛相撞事故，去年甚至造成一名機車騎士死亡，當地民眾膽顫心驚。

地方強烈要求設置定時紅綠燈，但警方評估，該路口閃燈號誌，行車經過多半會放慢速度，過去肇事案例多為超速釀禍；未來若改為定時紅綠燈號誌，假日遊客車潮多恐怕會造成回堵，離峰時段若民眾搶快闖紅燈，更容易增加肇事率，因此過去多次會勘時皆堅持維持閃燈號誌。

但地方反彈聲浪不斷，苗縣府工務處交通規劃科、頭份警分局與民代上週再度會勘，儘管警方立場不變，但民代不斷堅持，苗縣府尊重地方意見，同意改為定時紅綠燈。

交規科長黃幼丞表示，改為紅綠燈後可讓居民有號誌可遵守，擅闖紅燈釀禍也有明確罰則，藉此降低肇事率；假日遇車流量大時，則請警方手動管制號誌，確保交通順暢。