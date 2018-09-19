〈北部〉交控中心運用大數據 竹科交通大改善

2018-09-19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府為持續改善科學園區交通，透過智慧交控中心，善用大數據，逐步改善園區對外交通，市長林智堅昨天視察時表示，改善交通狀況也是城市幸福指數提升的推手。

統整路口時制 成功改善車流

林智堅指出，大數據計畫立基於eTag蒐集而來的車流大數據，進行跨單位整合，統整每一路口的時制計畫。初期計畫已成功改善車流，暑假旅行時間自十六分鐘降至六分鐘、大幅節省六百秒，開學後也維持在十一分鐘；第二期計畫本月初已啟動，針對下午五到七點下班時間改善，預計明年五月完成。

暑假旅行時間 大幅節省600秒

市府交通處表示，透過展示交控中心「全市即時號誌控制系統」，運用全市GIS地理資訊地圖呈現號誌即時運作模式，可清楚辨識市區每一路段號誌運作模式及同步化狀態，線上即時查閱及調整機制，讓市區道路號誌運作同步並確保正常。

至於「寶山路調撥車道監控平台」則展示新竹市區通往竹科早上尖峰調撥車道運作的即時狀態，圖形化的呈現及影像監控機制，確保前往園區上班的用路人行的順暢及平安。

交通處指出，最近剛完成的「經國橋智慧交通監測平台」，提供竹北到新竹市區十五處路口的號誌運作策略及即時旅行時間計算，圖形化及簡單明瞭的數據呈現，將每日利用經國橋來往園區上班的交通資訊一網打盡，視覺化的影像呈現及即時自動化的調整機制，有效穩定往來新竹縣市的交通問題。

市長林智堅表示，透過智慧化系統建置，催生光復路時制重整，時間長達一年，行車時間從一千一百秒減少為九百四十秒 ，改善幅度達三成，聯發科董事長蔡明介曾說，走光復路至少省了五到十分鐘。

寶山路調撥車道完成，將原「兩進兩出」的路口改為「三進一出」，使進入園區車流更順暢，行駛速率從每小時卅三公里提升至四十公里。