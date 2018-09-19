〈北部〉桃園77藝文町 鄭文燦：串出文化聚落

2018-09-19

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市第一個完成活化並多元經營的歷史建築「桃園77藝文町」昨天開幕！市府文化局登錄為歷史建築的桃園警察局日式宿舍群，去年十月完成整修後，招商進駐咖啡廳、手作坊等，上月農曆七夕開始試營運，昨天正式開幕，入園免門票，每週一休園，且原訂休園仍會提供的餐飲服務，也決定將不開放。

市長鄭文燦出席開幕儀式表示，「桃園77藝文町」提供手作坊、展覽區、戶外表演、美食餐飲等服務，試營運一個月累積三萬五千參觀人次，成為修復活化的典範，鄰近還有復興一三五文化會館、中華路公民會館、大廟口日治時期的派出所等藝文景點串聯，已是桃園的文化聚落。

免費入園 每週一公休

位於桃園區中正路七十七巷、距桃園火車站僅五分鐘路程的「桃園77藝文町」，是桃園少數保留完整的宿舍群，園區內濃厚的日式風情，試營運期間吸引許多民眾參觀，園區內四棟建築分別為展演工坊、文創食堂、手作教室及咖啡廳，戶外空間有開放式的祈福亭及廣場，可舉辦草地音樂會、讓街頭藝人展演，假日有「七桃市集」，每週一「全園公休」。

九月至十一月陸續推出「印象桃園」、「草地辦趴音樂會」，還有「警察大人說故事」常設展覽。

地圖看板誤植 已修正

「桃園77藝文町」營運長邱浡洧表示，日後維護則會依照歷史建築日常維護計畫進行，妥善維護歷史建築；而開幕前有眼尖民眾發現，入園處園區地圖及區內兩處地圖看板將廁所的英文「Toilet」誤拼為「Tolet」，也已修正改為「Restroom」。