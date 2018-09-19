〈北部〉《桃園》海軍砲陣地廢營區 打造森林公園

2018-09-19

〔記者謝武雄／大園報導〕位於大園區五權里的海軍砲陣地營區已閒置近二十年，影響周邊環境，經市府與軍方多次協調溝通，國防部軍備局同意撥用並完成相關程序，市府將占地三千三百坪的營區規劃設置森林公園，並興建市民活動中心、日照中心，提供老人會、守望相助隊及里辦公處等，並已編列七千萬元經費。市長鄭文燦昨天前往視察表示，工程預定後年底完工。

荒廢快20年 3年前軍方即同意撥用

這處海軍砲陣地營區過去主要配備高射砲，已荒廢近廿年，大園區長呂水田在擔任鄉長時就積極向前縣府反映，希望軍方無償撥用，幾經協調，國防部軍備局於二○一五年原則上同意撥用，因營區內有三棟營舍須辦理報廢，直到今年才走完程序。

將規劃市民活動中心 後年底完工

鄭文燦表示，海軍砲陣地廢棄營區當中的八百坪土地，將興建兩層樓總樓地板面積約四百坪的五權市民活動中心，一樓規劃為日照中心、守望相助隊部及里辦公處，日照中心會有老人體適能設備，讓長輩多運動，經費約四千八百萬元，年底完成設計後發包，預計後年底完工。

其餘的二千五百坪土地，市府都市發展局規劃闢建為森林公園，並命名為「五權森林公園」，將保留部分砲陣地加以活化，預計明年進行規劃設計，後年底完工，總經費約二千二百萬元，公園外圍將設置護欄等設施，並退縮部分土地，增加周邊道路行車空間。

市府隨後編列預算進行活化，五權市民活動中心由大園區公所負責規劃，森林公園由都市發展局規劃；另外，營區內的水利會灌溉溝渠，因已無功能，將申請廢除。

清點營區內樹木 保留珍貴樹木

都發局主任秘書歐政一表示，海軍砲陣地營區因是高射砲陣地，種植許多樹木遮蔽掩護，非常適合開闢為森林公園，區域內樹木的種類、數量仍在清點，興建公園時會儘量保留珍貴樹木，必要時也會依照法規進行移植，整座公園會以維持最大綠化空間為原則，而現有的三棟營舍，至少會保留其中一棟活化，展示海軍砲陣地的文物，讓民眾在公園休憩時，也能了解歷史。