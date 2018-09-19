〈中部〉防蚊膏、木陀螺 文宣品搶手

2018-09-19

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟、歐素美／台中報導〕九合一選舉，許多年輕參選人不僅讓選民耳目一新，在選舉文宣品上更是推陳出新、展現創意，不僅要讓民眾認識參選人，也要傳達自己的理念。

小飛機搭配標語 讓人印象深刻

第五選區市議員參選人周永鴻最近推出多項供選民ＤＩＹ的文宣品，並推出少量的「潭雅神起飛小飛機」，小飛機可利用橡皮筋的彈性彈射起飛，搭配「潭雅神起飛」標語，讓人印象深刻！

豐原區社皮里長參選人涂力旋，推出紙風車及木陀螺等宣傳品。他表示，紙風車及木陀螺都會旋轉，與其名字結合，表達其「用力旋轉未來」的從政理念；且透過折紙風車，民眾就可看見其爭取社皮活動中心、轉變托兒所環境等政見。

北屯區市議員參選人許維智則推出環保吸管，材質為石頭紙，可在土壤中分解，講究環保又實用；北區市議員參選人游金隆推出領巾與奈米級口罩，保暖美觀還抗空污。

中西區市議員參選人江肇國號召服務處的志工媽媽，利用紫草根、橄欖油、香茅精油等調配成無防腐劑的天然防蚊「紫雲膏」；加上近來有登革熱疫情，實用文宣品詢問度破表。

中西區市議員參選人李國禎設計環保杯，還可兼作保存罐，超熱門；另名中西區市議員參選人張彥彤也推出精油膏，清涼又提神；黃守達則推出「Ｑ版消暑扇」及「冰涼紙巾」。